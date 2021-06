Pesto genovese senza aglio Novella: richiamo per rischio microbiologico

Un lotto di pesto alla genovese fresco senza aglio Novello è stato ritirato dal mercato italiano per possibile rischio microbiologico.

Come si può leggere sul sito del Ministero della Salute, il pesto è stato prodotto dal pastificio Novella sas di Genova ed è stato ritirato perché non conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05.

Il loto oggetto del richiamo è il numero L171 con data di scadenza o termine minimo di conservazione 19 giugno 2021 e riguarda le vaschette di plastica da 130g.

Prima della notifica del Ministero il richiamo era stato segnalato da Esselunga attraverso la sua sezione di allerte e richiamo sul sito web ufficiale.

“I consumatori in possesso di questo lotto – si legge nelle avvertenze del Ministero – sono invitati a riportare il prodotto in questione al punto vendita. Per informazioni contattare direttamente il Pastifcio Novella allo 0185/700.812”.