Petit Baladin: Teo Musso apre a Eataly Torino Lingotto

di Sarah Scaparone 20 Marzo 2023

Apre domani all’interno di Eataly Torino Lingotto il nuovo Petit Baladin firmato Teo Musso. Sono passati undici anni dal primo locale con questo nome che sbarcò in città nel cuore di San Salvario nel mese di maggio 2012 ed era invece nel marzo del 2014 che prendeva il via un altro progetto torinese: quell’Open Baladin con 38 spine che ancora oggi anima piazzale Valdo Fusi. Nell’agosto 2017 apre Baladin Caselle Aeroporto e adesso l’inaugurazione di un altro locale in cui le birre artigianali e agricole di Baladin saranno proposte in abbinamento a piatti pop della cucina.



Il locale si trova al piano terra di Eataly Lingotto: un ampio bancone con la scritta “dalla Terra al Bicchiere” ricorda la filosofia che c’è a monte di ogni passaggio legato al birrificio di Teo Musso che, primo in Italia, ha fatto scuola e storia nel mondo brassicolo artigianale. In cucina il menù è ricco: dagli hamburger (anche vegetariani) a sfiziose golosità come le “fatate Baladin”, gli straccetti di pollo o i falafel, ma anche lo stinco di maiale alla birra Brune o i dolci come il birramisù e lo zabajone alla Super servito con biscotti. In abbinamento, ça va sans dire, sei birre alla spina oltre alla carta che propone la gamma del birrificio agricolo di Piozzo (Cn). E poi bibite Baladin, spirits, cocktail, il Gin Baladin e le toniche naturali prodotte sempre da Teo Musso. Il Petit Baladin Torino Lingotto sarà anche luogo di incontro con Mastri Birrai ed esperti che verranno coinvolti in un programma di incontri in birreria.