Philadelphia festeggia l’arrivo di PlayStation 5 con una cheescake uguale alla console

Philadelphia celebra il lancio di PlayStation 5 – in Italia da domani, 19 novembre – con una cheescake ad hoc e che ha prorpio l’aspetto della console. O meglio: si tratta di un kit per realizzare una torta a forma di PS5, chiamata Philly Series 5.

“Il Philly Series 5 kit – fanno sapere dall’azienda – viene venduto con una forma caratterizzata da contorni dinamici e futuristici che vi lasceranno stupefatti di fronte alla più avanzata tecnologia nella storia delle cheesecake.

E cosa ancora migliore, contiene degli ingredienti chiave che servono per poter cucinare al meglio una cheesecake, con un sapore mozzafiato in grado di essere tanto delizioso quanto immedesimante. Tra le caratteristiche del kit troviamo cinque mattonelle di potenza a base di crema di formaggio, cioccolato bianco Ultra-HD e la più recente tecnologia in termini di biscotto croccante in 3D”.

Come si può vedere dalla pubblicità che abbiamo riportato qui sotto, la torta ha effettivamente un aspetto molto vicino a quello della nuova PlayStation 5.

Se siete interessati, Philly Series 5 è in vendita al prezzo di 4,99 dollari sul sito ufficiale di Philapelphia. Purtroppo, almeno per il momento, non è chiaro se il particolare kit sarà disponibile sul mercato italiano.