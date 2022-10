Piacenza: niente cena per la Marcia su Roma, i “nostalgici” del Ventennio disdicono la prenotazione

A Piacenza è saltata la cena organizzata per la Marcia su Roma: dopo le polemiche, i "nostalgici" del Ventennio hanno deciso di disdire la prenotazione.

di Manuela 24 Ottobre 2022

Andata in fumo la cena di Piacenza che i “nostalgici” del Ventennio stavano organizzando per ricordare la Marcia su Roma: gli organizzatori hanno disdetto la prenotazione dopo le polemiche che si sono scatenate.

Forse non tutti sanno che a Piacenza era stata organizzata una cena per celebrare il centenario della Marcia su Roma. La serata si sarebbe dovuta tenere il 28 ottobre in un ristorante di piazza Cavalli, proprio nel centro della città.

Il quotidiano Libertà ha rivelato che già una trentina di persone si fossero iscritte all’evento. Solo che la serata in questione è stata poi annullata. L’evento, in origine, doveva essere privato, ma dopo essere stato promosso sulle chat, è diventato di dominio pubblico.

La cena è così saltata agli occhi del governatore Bonaccini che, tramite Facebook, ha parlato di un evento “indegno”, chiedendo poi alle autorità di fare le verifiche del caso e di intervenire. Qualcosa deve essere successo perché, sempre il quotidiano Libertà ha fatto sapere che la serata è stata annullata. Il titolare del ristorante prescelto, infatti, ha confermato di essere stato contattato dagli organizzatori, i quali avrebbero disdetto la prenotazione dei tavoli.

Proprio ieri, poi, sul marciapiedi di fronte alla porta di ingresso del locale, era comparso un graffito che riportava il disegno di un topo con una freccia e la scritta-insulto “fogna”.