Piadina, il chiosco di mattoncini su LEGO Ideas

Evidentemente molto amante della piadina, l’artista Alberto Graziani si è visto l’approvazione da LEGO per il suo progetto Piadina Brick su LEGO Ideas, caricato sul sito (lo trovate a questo link).

Ma facciamo un passo indietro: LEGO Ideas è una piattaforma ufficiale dove chiunque può presentare un progetto realizzato con i mattoncini colorati e sperare che, raggiunti i 10 mila sostenitori, possa poi essere approvato da LEGO per diventare un vero e proprio set venduto sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo.

Quello del chiosco di piadina romagnola, il Piadina Brick, rappresenta il classico “casottino” che si può trovare sul lungomare romagnolo.

Il progetto in mattoncini di Graziani è un diorama dettagliato che riesce a proporre una rappresentazione davvero credibile del chiosco di piadina tipico della riviera romagnola: dalla colorazione a strisce rosse e bianche, all’arredo urbano passando per l’interno del chiosco, dove non manca davvero nulla, come le attrezzature per cucinare delle gustosissime piadine (Lego, ovviamente).

E non manca nemmeno la presenza “umana”, con le minifigure di Mirella e Luise, le due “azdòre” mamma e figlia dentro il chiosco, il garzone Maurizio, la turista straniera Yolanda e la ragazza locale, Chiara.