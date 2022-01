Piadina Romagnola Igp verrà tutelata anche in Canada

di Luca Venturino 17 Gennaio 2022

La Piadina Romagnola Igp, icona della merenda sull’Appennino, verrà tutelata anche in Canada e apparirà sul mercato degli amici oltreoceano come prodotto non imitabile, rispettoso dei quattro ingredienti tipici, riconosciuto e certificato dagli organi competenti locali.

Motore dell’iniziativa è il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, che ha spinto affinché la ricetta venisse inserite nell’elenco delle Indicazioni Geografiche protette e riconosciute dal Trademarks Act, in linea con l’accordo commerciale tra Unione Europea e il grande Stato del Continente nordamericano (Ceta) che elimina i dazi e tutela i prodotti contro il rischio di contraffazioni (quello che, per intenderci, gli addetti ai lavori chiamano Italian Sounding).

Tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 2018, quando un privato depositò presso il registro dei marchi canadese una domanda per registrare il marchio ‘La Piadina’. Inutile dire che, se il marchio fosse stato registrato, ‘La Piadina’ nel territorio canadese sarebbe stata ad esclusivo appannaggio del richiedente. L’iter per l’ottenimento fu avviato nei primi mesi del 2021 con la raccolta dei documenti richiesti per presentare l’istanza, ed è infine culminato con l’inserimento della denominazione nel Trademarks Journal e nella lista di Indicazioni Geografiche protette in Canada.