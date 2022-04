Piccolo Lago di Marco Sacco: cinquanta intossicati dalle vongole, indagine dei Nas

di Valentina Dirindin 3 Aprile 2022

Brutto episodio accaduto a un banchetto di matrimonio al ristorante Piccolo Lago dello chef Marco Sacco: gli sposi e una cinquantina dei loro invitati si sono trovati infatti con i sintomi di un’intossicazione alimentare.

A essere messe sotto accusa sarebbero le vongole, che durante il banchetto nuziale sono state servite a crudo: secondo la versione fornita dall’avvocato Marco Ferrero, che assiste il ristorante stellato, le vongole sarebbero arrivate al ristorante già contaminate, e la responsabilità sarebbe dunque del fornitore.

“Le responsabilità sono ancora da accertare”, fa comunque sapere il Piccolo Lago in una nota sull’incidente. “In ogni caso è stato accertato che il nostro ristorante ha rispettato tutti protocolli e non a caso la problematica ha avuto origine da un alimento – vongola – utilizzato per guarnire una pietanza e non da noi trattato, ma acquistato tale e quale direttamente dal produttore. Tale alimento, all’esito delle analisi, risultava contaminato sin dall’origine con il virus presente già nelle confezioni consegnate. Si tratta di fatti, a prescindere dalle responsabilità che verranno accertate nelle competenti sedi, che non dovrebbero mai accadere per garantire la massima tutela del cliente”.

Nel frattempo, sulla vicenda indagano i carabinieri del Nas di Torino, coordinati dal sostituto Fabrizio Argentieri, che hanno aperto un fascicolo per commercio di sostanze alimentari nocive.