Piemonte: Anderson Hernanes apre Ca’ del Profeta, in cucina chef Christian Milone

È imminente l’apertura di Ca’ del Profeta, in Piemonte, l’agriturismo del calciatore Anderson Hernanes, che aprirà con la cucina di Christian Milone, una stella Michelin alla Trattoria Zappatori di Pinerolo (TO).

La struttura – bellissima e integrata nell’ambiente circostante, come se fosse l’interno di una collinetta verde, si trova a Montaldo Scarampi, in provincia di Asti, nel Monferrato. Oltre ai vini dell’ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus Anderson Hernanes, soprannominato appunto “il Profeta”, l’agriturismo vedrà la collaborazione dello chef Milone, nome noto della ristorazione piemontese.

Lo chef già da tempo aveva annunciato la volontà di spostarsi più nelle campagne, per riscoprire il rapporto con la terra e i suoi prodotti, ma poi aveva aperto una trattoria moderna a Torino (Madama Piola) e la pandemia si era messa di mezzo, rallentando il resto dei programmi.

Ora tutto sembra pronto per l’inaugurazione: all’azienda vinicola fondata nel 2016 a Montaldo Scarampi, che commercializza il proprio vino in Europa e in Brasile, adesso si aggiunge l’agriturismo, composto da sole sei luxury suites, una cantina, una piscina e il parcheggio coperto. E, appunto, un ristorante con cucina d’autore. Non è ancora nota la data di apertura, ma sul sito di Ca’ del Profeta si legge che i lavori stanno per essere ultimati: non ci resta che aspettare.