Piemonte: centri commerciali chiusi nel weekend, aperti solo alimentari e farmacie

Mentre sembra che Regione Lombardia stia per ufficializzare il coprifuoco alle 23 e la chiusura dei centri commerciali sabato e domenica, in Piemonte l’ordinanza del governatore Alberto Cirio è già messa nera su bianco, manca solo la firma che potrebbe arrivare già questa sera.

Anche qui, come in Lombardia, si prevede la chiusura dei centri commerciali nel weekend, ad eccezione degli alimentari e delle farmacie.

“Andiamo verso valutazioni che pongono delle restrizioni che riguarderanno per il nostro Piemonte i centri commerciali. Entro questa sera firmerò un’ordinanza che chiude i centri commerciali sabato e domenica su tutto il territorio regionale e che quindi tiene aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi di prima necessità”, spiega ai microfoni di Tagadà su La7 il presidente Cirio.

L’obiettivo di Cirio resta quello di andare ad attivare misure specifiche per evitare di far pagare a tutti il caro prezzo di questa pandemia, e “questa questa sera incontreremo sindaci e presidenti di provincia per avere misure più mirate”.