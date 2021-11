Piemonte: il Bagna Caoda Day scherza sui vaccini, “Pronti con la quarta dose!”

130 locali propongono il piatto tipico piemontese per eccellenza, la Bagna Caoda, e viste le sue proprietà antisettiche lo propongono come quarta dose di vaccino.

di Valentina Dirindin 22 Novembre 2021

In Piemonte si scherza sui vaccini con il Bagna Caoda Day, che quest’anno invita tutti a fare la “quarta dose”. L’evento dedicato a uno dei piatti più celebri del territorio – non per tutti i palati, se non altro per l’effetto che il giorno dopo può avere l’aglio sull’alito – è giunto alla nona edizione e celebrerà la Bagna Caoda nel weekend di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre, con replica dal 3 al 5 dicembre.

130 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismi non solo in Piemonte ma anche in Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia proporranno la bagna caoda a 25 euro, con un apposito semaforo che ne indica la pesantezza, giusto per evitare soprese: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). È prevista anche la possibilità di avere la bagna cauda a casa, già pronta con tutte le verdure giuste nei ristoranti che propongono la versione «Sporta a ca’».

Adesioni sono arrivate anche dall’estero: in Cina celebreranno il Bagna Cauda Day i piemontesi che lavorano a Shanghai, a Berlino aderisce una giovane cuoca di Verbania nel suo locale ristorante Facciola, mentre in Giappone è uno chef con lunga gavetta in Piemonte, Seiichi Kobayashi della Trattoria I Bologna di Wakayama, a proporre la sua bagna. Insomma, il successo della Bagna Caoda, nonostante tutto, sembra non avere confini.

Sarà anche per l’ironia che caratterizza la manifestazione, e che fa bene di questi tempi: “lo slogan del bavagliolone 2021 «Quarta dose!» è un modo per dire che, dopo i vaccini, una bella bagna cauda aiuta a stare in salute, viste le riconosciute qualità antisettiche dell’aglio che, tra l’altro, favorisce anche il distanziamento sociale”, spiegano dall’Associazione culturale Astigiani che promuove l’evento.