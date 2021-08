In Piemonte in occasione dell'open day del 14 agosto, cono gelato gratis in regalo ai ragazzi dai 12 ai 19 anni che decideranno di vaccinarsi.

di Manuela 9 Agosto 2021

In Piemonte il 14 agosto è stato organizzato un open day vaccinale. In tale occasione verrà regalato un cono gelato a tutti i ragazzi dai 12 ai 19 anni che decideranno di vaccinarsi.

L’hub di riferimento è quello del Valentino: dalle ore 8 alle ore 21 è stato organizzato uno speciale opern day, per un totale di 1.000 posti: 500 saranno ad accesso diretto, senza prenotazione e 500 con accesso tramite prenotazione (possibile prenotare da oggi sul sito www.ilPiemontetivaccina.it).

L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte insieme con la collaborazione dell’Azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Asl Città di Torino, Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte, regalerà a chi si vaccinerà un buono per assaporare un cono gelato gratis.

Anche per questo open day è prevista la possibilità di accesso diretto per il personale scolastico e i cittadini over 60.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità, hanno spiegato che in Piemonte l’81% degli over 12 che hanno aderito, ha completato il ciclo vaccinale. E la percentuale sale sopra il 90% per gli over 50.

Tuttavia adesso serve un ulteriore sforzo: sono 916mila i piemontesi che non hanno ancora prenotato il vaccino. E di questi 186mila ha più di 60 anni. Secondo Cirio e Icardi, è fondamentale che anche costoro si vaccinino: servirà non solo per poter tornare alla normalità, ma anche per proteggere la propria vita e quella degli altri.

Cose del genere succedono anche in altri Paesi: negli USA, per spingere la gente e vaccinarsi, a maggio regalavano birra, patatine e dolci a chi si vaccinava.