Pink Lady Food Photographer of the Year 2022: le più belle foto food (e una è italiana)

di Valentina Dirindin 30 Aprile 2022

La foto di un venditore di cibo di strada circondato da una nube di fumo uscito dalla sua griglia è la vincitrice del Pink Lady Food Photographer of the Year 2022, il concorso fotografico internazionale dedicato alle foto del food. A scattare l’immagine, intitolata Kebabiyana, è stata Debdatta Chakraborty, che ha immortalato il venditore di wazwan kebab a Srinagar, nel Kashmir.

“Nel mondo di oggi, più che mai, sentiamo il bisogno di conforto, di amore”, afferma la fondatrice e direttrice del premio fotografico Caroline Kenyon.”C’è così tanto di rasssicurante qui: l’abbraccio fluttuante del fumo splendidamente catturato, la luce dorata, l’espressione del soggetto mentre prepara il cibo per la condivisione. Dagli spiedini volano scintille, di cui possiamo quasi annusare la tostatura. Immaginiamo l’aroma caldo e delizioso. Questa immagine, gentile ma potente, nutre la nostra anima.”

Erano migliaia le candidature inviate da più di sessanta paesi in tutto il mondo, i vincitori sono stati annunciati online tramite un evento in live streaming. Tra le foto vincitrici ce n’è anche una italiana, si tratta di Carrot Field Forever, di Paolo Grinza e Silvia Vaula, dello studio fotografico torinese Plastikwombat – Photography Art and Concept. Un’immagine che fa parte di una serie fotografica basata sul concetto di “mani al lavoro”, e che è stata sviluppata per il ristorante Etiko Bistrot di Torino.