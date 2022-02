Pisa: pesca di frodo nel canale Navicelli, identificati i bracconieri

di Manuela 10 Febbraio 2022

A Pisa i Guardiaparco dell’Ente di San Rossore hanno scovato alcuni bracconieri che si dedicavano alla pesca di frodo nel canale dei Navicelli. L’operazione è andata a buon fine grazie anche a una serie di appostamenti effettuati in precedenza.

Domenica 6 febbraio, all’alba, i Guardiaparco sono riusciti a cogliere in flagranza di reato diverse persone che stavano pescando illecitamente nelle acque del canale, all’interno del Parco. Questi bracconieri sono stati così subito deferiti alla Procura, mentre si è proceduto a sequestrare penalmente 500 metri di reti di nylon, attrezzatura da pesca non consentita (in realtà non è permesso neanche introdurre tale attrezzatura nel Parco).

I controlli dei Guardiaparco si estendono per tutta la zona, dal Serchio all’Arno, passando anche per il lago di Massaciuccoli e per i canali. Il fatto è che in questi corsi d’acqua la pesca è permessa solo se si seguono le specifiche norme. I bracconieri in questione, invece, utilizzavano attrezzatura vietata per pescare prodotti ittici che venivano poi immessi in commercio o venduti al settore della ristorazione senza nessun controllo sanitario.

Lorenzo Bani, presidente del Parco, ha ringraziato le associazioni di pescatori: sono stati loro che, grazie alle segnalazioni fatte, hanno permesso ai Guardiaparco di condurre con successo questa operazione.

