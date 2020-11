La scomparsa di Diego Armando Maradona non poteva che scuotere l’anima del pizzaiolo napoletano Raffaele Diego Armando Capaccio, 36 anni, nato proprio 21 giorni dopo l’arrivo del Pibe de Oro a Napoli. E così ha dedicato al suo campione un pizza a forma di cuore.

Capaccio gestisce, a Napoli ovviamente, la pizzeria “10 Maradona” nel Rione Traiano. Alla nascita i suoi genitori non hanno avuto dubbi e – come tante altre famiglie all’epoca (quando Maradona faceva vincere scudetti e una Coppa Uefa al Napoli a suon di goal) – decisero di dare al proprio figlio i due nomi del campione.

“È un onore per me essere stato chiamato come lui – racconta Capaccio ai microfoni de Il Riformista -. Anche la mia pizzeria ho voluto dedicarla al più grande calciatore di tutti i tempi”.

Fonte: Il Riformista