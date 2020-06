Pizza: a Imperia se la ordini d’asporto puoi adottare un cagnolino

In una pizzeria di Imperia, ordinando la pizza d’asporto si potrà anche decidere di adottare un cane.

Sì, perché sopra il cartone fumante gli avventori del locale troveranno il foglio con sopra la foto di un cagnolino in attesa di essere adottato. L’iniziativa è il risultato della sinergia fra la pizzeria Agorà e il Rifugio Canile La Cuccia.

“Abbiamo contattato la Cuccia e gli abbiamo parlato di questa idea, su ogni cartone di pizza che consegniamo mettere sopra una foto di un cagnolino che cerca casa. Sul foglio è presente il numero da contattare e la descrizione del nostro amico a quattro zampe. Oltre ai cani anche simpatici micetti – spiega Gian Paolo Tirotto della pizzeria Agorà a Il Secolo XIX – Quest’idea nasce appunto per sostenere l’attività del Rifugio Canile La Cuccia di Imperia”.

“Questa iniziativa sta avendo un riscontro molto positivo – aggiunge Malgorzata Wojcik, promotrice, assieme a Gian Paolo, del progetto “Adottami!” – Ci sono anche persone che vengono e chiedono di non ricevere più questi fogli perché altrimenti il coniuge li obbliga di prendere queste magnifiche creature. Lo chiedono non con cattiveria ma perché è proprio impossibile non innamorarsi di questi simpatici amici: dipendesse da me, adotterei tutti questi cagnolini che sono presenti nelle foto”.

FONTE: Il Secolo XIX