Pizza: a Modena nasce Numero 1, catena che unisce il mondo di pizzerie e fast food

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

L’efficienza del fast food declinata con la formula di inconfondibile familiarità della pizzeria: questo il mix di idee su cui si fonda Numero 1, una catena di pizzerie che promette di offrire un prodotto di alta qualità e su ricette gourmet con un servizio particolarmente rapido. Si tratta, in altre parole, del concept del fast food trasportato nel mondo della pizza, con tempi di attesa ridotti ma prodotti comunque di alta qualità.

L’iniziativa è stata di fatto lanciata da Italpizza, società italiana con un volume d’affari previsto di circa 200 milioni di euro, che ha deciso di approdare in maniera diretta nell’universo della ristorazione con la sperimentazione di questa nuova formula. Il primo locale, già aperto al pubblico, è stato aperto in quel di Modena in Strada Vignolese, 1526/b, a San Donnino, poco distante dallo stabilimento stesso. Il menu è al momento composto da nove pizze farcite al momento, Pinsa farcita al momento con otto diverse ricette; quattro insalate gourmet accompagnate da una Pinsa e dessert, il tutto a prezzi concorrenziali. Per i più piccoli, non manca un Menù baby a loro dedicato, composto da una pizza baby, una bibita e un gelato. Insomma, le premesse ci sono – si tratterà della nascita di una formula di successo o di una nuova Domino’s Pizza?