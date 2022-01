Pizza, ad Alghero è record: un locale ogni 150 abitanti

di Luca Venturino 20 Gennaio 2022

Alghero, in provincia di Sassari, è la capitale italiana della pizza a domicilio: a incoronarla ci ha pensato Deliveroo, che ha sottolineato come nel territorio della Riviera del Corallo ci siano circa 300 pizzerie, equivalenti a un locale ogni 150 residenti.

Chiaro, non tutte le pizzerie sono aperte tutto l’anno, e molte sono di fatto stagionali, ma è comprensibile: scegliere ogni volta tra tutte e 300 sarebbe un’impresa notevole per qualsiasi pizza lover, anche considerando le dimensioni e la generosità dei menu. Qualche esempio? Beh, basti pensare all’Aragon dei fratelli Pesapane, che vanta 60 specialità diverse tra loro che spaziano dalle più classiche alle specialità della casa; o a Lo Smeraldo dove il proprietario Daniele Demontis ha preparato un menu che offre circa 70 tipi diversi di pizze. Da queste parti, inoltre, anche i palati più curiosi possono trovare pane per i propri denti, come la pizza con carne di cinghiale di Bruno Meloni.