Pizza alla cannabis: una pizzeria a Nizza la propone a 12,50€

Nel suo menù la propone come una variante dell’origano: così in una pizzeria a Nizza è possibile mangiare la pizza alla cannabis per soli 12,50€.

Dopo la pizza ai 254 formaggi, arriva in Francia anche la pizza alla cannabis: nel quartiere Liberation, nella boulevard Auguste Raynaud si trova una pizzeria specializzata nelle consegne a domicilio, “L’Authentique”, che propone una ricca scelte di pizze oltre a quelle più tradizionali.

Tra le sue proposte non passa inosservata la pizza al “L’humeur du Pizzaïolo” che è realizzata esattamente come suggerisce il titolo: secondo “l’umore” del pizzaiolo. I suoi ingredienti cambiano ogni settimana e se il pizzaiolo è un po’ triste, ecco che compare al posto dell’origano la cannabis, (quella regolamentare…) con un livello di THC (la molecola psicoattiva della canapa) inferiore allo 0,2%. Questa particolare variante “umoristica”, oltre alla spruzzata finale di cannabis, ha pure formaggio di capra, porri in fonduta e qualche fettina di cachi.

La pizza speciale al “L’humeur du Pizzaïolo” è di 12,50 euro, cannabis compresa, ma se volete qualcosa di più tradizionale e “semplice”, non preoccupatevi, con 8,50 euro potranno sempre farvi una “Margherita” (con origano normale).

Per Natale, dalla pizzeria fanno sapere che intendono proporre una pizza al foie gras, mentre se volete osare qualcosa di ancora più complesso, proporranno anche la Pignon, che ha come ingredienti pomodoro, mozzarella, formaggio di capra, miele, scaglie di parmigiano reggiano (stagionatura 22/24 mesi), pinoli, aceto balsamico, tuorlo d’uovo biologico, per 13,50 euro.

[ Fonte: MonteCarlonews ]