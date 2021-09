“Pizza Bit Competition”: 180 pizzaioli in gara per diventare Pizza Ambassador 2023 di Molino Dallagiovanna

Durerà un anno la Pizza Bit Competition e vedrà gareggiare 180 pizzaioli di tutta Italia, in sfida per diventare il prossimo brand ambassador di Molino Dallagiovanna.

di Dissapore 9 Settembre 2021

In collaborazione con Molino Dallagiovanna.

Si sono aperte il 1° settembre le iscrizioni per la Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti. Centottanta i pizzaioli ai nastri di partenza che da gennaio 2022 si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo in occasione di fiere ed eventi.

Per richiedere di partecipare occorre accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa, in cui è presente anche il regolamento, e compilare l’apposito form. L’iscrizione alla Pizza Bit Competition è gratuita.

La competizione, che verterà sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, si svilupperà in tre fasi successive con numerose tappe che toccheranno tutto lo Stivale. Si partirà a gennaio con le Gare Regionali. Già dalla fase di iscrizione sul sito, i pizzaioli potranno decidere in quale regione dell’Italia effettuare la fase di Gara Regionale in caso di superamento del quiz tecnico di ammissione. Per ognuna delle 9 Regioni selezionate (3 del Nord, 3 del Centro e 3 del Sud) i pizzaioli che gareggeranno saranno 20. La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima a settembre presso la sede del Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda. A giudicare i pizzaioli in gara nelle varie tappe sarà una giuria qualificata composta da esperti, giornalisti e blogger.

Partner tecnico dell’intera competizione sarà Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ospiterà la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Ecco nel dettaglio le fasi della lunga maratona della Pizza Bit Competition:

Iscrizione

– dal 1° settembre al 30 novembre: presentazione candidature sul sito di Molino Dallagiovanna:

1ª fase – GARE REGIONALI

NORD

– 10 gennaio 2022: Piemonte

– 7 febbraio 2022: Lombardia

– 7 marzo 2022: Veneto

CENTRO

– 21 marzo 2022: Toscana

– 28 marzo 2022: Lazio

– 11 aprile 2022: Marche

SUD

– 2 maggio 2022: Sicilia

– 16 maggio 2022: Puglia

– 23 maggio 2022: Campania

2ª fase – Semifinali “on the beach”

– 20 giugno 2022: Calabria

– 27 giugno 2022: Abruzzo

– 4 luglio 2022: Emilia Romagna

3ª fase – Finale

– Settembre 2022: sede di Molino Dallagiovanna (Gragnano Trebbiense)