Pizza Bit Competition: arrivano le Semifinali “on the beach”

di Dissapore 14 Giugno 2022

Sono terminate il 16 maggio in Puglia le 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Dai 180 pizzaioli iniziali, attraverso le nove selezioni regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) iniziate a febbraio, sono rimasti solo in 27 i pretendenti al titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

I concorrenti che si sono sfidati sulla Pizza tonda classica al Piatto sono stati giudicati da giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti (tra loro anche Antonio Fucito, aka Garage Pizza, il sito a tema del nostro editore Netaddiction). I 3 semifinalisti provenienti da ogni tappa regionale sono risultati i migliori in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna, in programma rispettivamente il 20 giugno a Tropea (VV) presso il Blanca Beach Club by Valentour, il 27 giugno a Roseto degli Abruzzi (TE) presso il Lido Mirella e il 4 luglio a Cervia (RA) presso il Fantini Club. Anche nelle semifinali i pizzaioli si confronteranno sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. A giudicarli, in aggiunta alla giuria tecnica composta da esperti e giornalisti, anche una giuria popolare. Finalissima il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale saranno i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Sempre in occasione delle semifinali e della finale ci sarà l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che per l’occasione ha ideato un piano cross-mediale e multipiattaforma sui propri canali per fare da cassa di risonanza alle attività legate all’evento. In occasione delle semifinali saranno previsti inoltre dei momenti di musica e intrattenimento con i DJ set 100% Grandi Successi, che per la finale si arricchiranno della presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti.

Ecco l’elenco completo dei semifinalisti:

Sud: 20 giugno Blanca Beach Club by Valentour – Tropea (VV)

Sergio Coda della pizzeria “Farina” di Bologna (BO)

Lele Scandurra della pizzeria “Botanike” di Catania (CT)

Raffaele Pastore della pizzeria “Arte e Gusto” di Palermo (PA)

Giovanni Spera della pizzeria “Casarsa – Pizzeria Lucana” di Potenza (PZ)

Simone Pilloni della pizzeria “Tziu Mauriliu La Bottega del Cibo” di Uras (OR)

Cuono Pannella della pizzeria “da Nino Pannella” di Acerra (NA)

Agostino Braccolino

Paolo Scarlino della pizzeria “Malliè” di Maglie (LE)

Gaetano Sirignano della pizzeria “Pizzium” di Parma (PR)

Centro: 27 giugno Lido Mirella – Roseto degli Abruzzi (TE)

Francesco Cassani delle pizzerie “Dal Pontevecchio” a Casarza Ligure (GE) e “La Tana, pizzeria contemporanea” a Cavi di Lavagna (GE)

Antonio Di Tella della “Pizzeria all’angolo”di Marina di Carrara (MS)

Lorenzo Groppi della pizzeria “Lolly’s” di Piacenza

Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE)

Christian Riccio della pizzeria “La Capannina” di Roma (RM)

Luigi Barbati della Pizzeria Gigi Pizza di Alba (CN)

Matteo Vitali della pizzeria “Il Cortile in centro” di Rimini (RN)

Andrea Ciarloni de “La Bottega di Via Cimarelli” di Ancona (AN)

Alessandro Di Gennaro della pizzeria “L’Antico Portone” di Teramo (TE)

Nord: 4 luglio Fantini Club – Cervia (RA)

Daniel Serale – “Le Lanterne” di Borgo San Dalmazzo (CN)

Gianluca Ferraioli – “Il Cantuccio” di Dronero (CN)

Fabrizio Borgna – “Salvia e Rosmarino” di Sgonico (TS)

Alex Guidetti della pizzeria “Fratelli Iaiunese” di Reggio Emilia (RE)

Erjon Picari della pizzeria d’asporto “L’Amalfitana” di Brescia (BS)

Alessandro Raffi della pizzeria “Lievitiamo” di Brescia (BS)

Andrea Clementi della pizzeria “Punto Pizza” di Venezia (VE)

Michele Dorigo della pizzeria “Lievitiamo” di Chioggia (VE)

Jody Parise della pizzeria “Cu.Pi.” di Bassano del Grappa (VI)