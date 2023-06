Pizza Bit Competition, le semifinali “in spiaggia” inizieranno l’11 giugno

Partito il conto alla rovescia: le semifinali "on the beach" di Pizza Bit Competition inizieranno l'11 giugno in Puglia.

di Luca Venturino 5 Giugno 2023

In collaborazione con Molino Dallagiovanna

Tempo di scaldare i forni e sistemarsi il grembiule – le semifinali di Pizza Bit Competition, la competizione ideata da Molino Dallagiovanna per i pizzaiolo professionisti e ormai arrivata alla sua seconda edizione, sono sempre più dietro l’angolo. Proprio come lo scorso anno, gli ultimi appuntamenti prima della finalissima – prevista, tra parentesi, per il nove di settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC)- si terranno “on the beach”: il primo appuntamento sarà domenica 11 giugno in Puglia all’Oktàgona di Brindisi, poi domenica 25 giugno in Toscana al Bagno Angelo di Forte dei Marmi e infine domenica 2 luglio in Emilia Romagna al Tortuga Beach di Rimini.

Pizza Bit Competition: tutti i dettagli sulle semifinali della seconda edizione

Una struttura tripartita – tre spiagge per le tre zone d’Italia per ventisette finalisti, distribuiti (l’avrete ormai intuito) in tre gruppi. Partiamo dall’appuntamento più vicino a noi: la prima semifinale della seconda edizione di Pizza Bit Competition si terrà, come appena accennato, l’11 di giugno e vedrà sfidarsi i nove semifinalisti provenienti dalle tre selezioni regionali dell’Italia del Sud.

Seguirà, due settimane più tardi, la “seconda puntata” a Forte dei Marmi, sulla costa toscana, dove sarà il turno dei nove semifinalisti del Centro Italia; e infine, con appuntamento ai primi di luglio a Rimini, si contenderanno gli ultimi posti per la finalissima i nove migliori pizzaioli dell’Italia del Nord. A proposito di finalissima: a qualificarsi saranno i tre migliori pizzaioli di ogni semifinale – per un totale di nove partecipanti, quindi -, con la sfida prevista per il nove di settembre.

Ma torniamo alle nostre semifinali – i concorrenti si sfideranno sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. Le giurie, composte da esperti del settore, blogger e giornalisti, saranno chiamate a giudicare l’operato dei concorrenti in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. È bene notare, infine, che alla giuria tecnica sarà per di più affiancata una giuria popolare.

L’inizio delle semifinali farà inoltre registrare l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition dello sponsor tecnico Moretti Forni e di RDS 100% Grandi Successi, radio ufficiale dell’evento, che seguirà sia le competizioni “on the beach” che la finalissima di settembre con un DJ Set.

Di seguito l’elenco completo dei semifinalisti in ordine di gara:

Sud: 11 giugno Oktagona – Brindisi Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria”; di Enna Leopoldo Sommese della “Pizzeria La Taverna” di Ottaviano (NA) Gioacchino D’Urso della pizzeria “Frate Cosimo”; di Vico Equense (NA) Daniele Aiello de “Il Pescatore Ristorante Pizzeria” di Montepaone Lido (CZ) Marco Ledda della pizzeria “Strapizzami” di Bosa (OR) Simone Pilloni della pizzeria “Tziu Mauriliu la bottega del cibo” di Uras (OR) Antonio De Rosa della pizzeria “Capri Blu” di Castellammare di Stabia (NA) Salvatore Novello della pizzeria “The Big Pizza” di Catanzaro Ciro Occone della “Pizzeria da Ciro”; di Porto Torres (SS)

Centro: 25 giugno Bagno Angelo – Forte dei Marmi (LU) Efe Osawe della pizzeria “Cerchio”; di Jesi (AN) Luca Fusacchia della pizzeria “BORDO – La pizzeria del Pigneto” di Roma Alessandro Altamura della pizzeria “Santo Bevitore Enoteca” di Cassino (FR) Vincenzo Marco Della Rocca della pizzeria “3 Voglie”; di Battipaglia (SA) Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE) Gianluca Piersanti della pizzeria “Casa Pi” di Velletri (RM) Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio”; di Atri (TE) Lucio Ciaraldi della pizzeria “Lu Carratino” di Trivento (CB) Giovanni Foca della pizzeria “Zenzero” di Poggiardo (LE)

