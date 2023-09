Pizza Bit e Pastry Bit Competition: le finali si terranno il 9 settembre a Gragnano Trebbiense

di Luca Venturino 7 Settembre 2023

In collaborazione con Molino Dallagiovanna

Una doppia finale in una cornice creata ad hoc – le attesissime fasi finali di Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition, competizioni ideate da Molino Dallagiovanna e rispettivamente rivolte ai professionisti del mondo della pasticceria e della tonda per eccellenza, si terranno in data 9 settembre in quel di Gragnagno Trebbiense (provincia di Piacenza), presso la sede stessa dell’azienda molitoria. È dunque tempo di sistemarsi il grembiule e preparare il laboratorio o, se preferite, il forno per le pizze – dei diciotto finalisti complessivi solamente due potranno fregiarsi del titolo di Dallagiovanna Ambassador 2024.

Pizza Bit e Pastry Bit Competition: tutti i dettagli sulle finalissime

Ok, riavvolgiamo un poco il nastro e mettiamo un po’ di puntini sulle i, a partire dalla competizione dedicata ai pasticceri professionisti – la Pastry Bit Competition, per l’appunto. Ideata, come accennato in apertura di articolo, da Molino Dallagiovanna, si tratta di una gara messa a punto con l’aiuto del maestro Leonardo di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica: i nove finalisti in gara saranno chiamati a sottoporre allo scrutinio della giuria – composta da esperti del settore, blogger e giornalisti – la qualità dei propri panettoni. Il vincitore, come anticipato, sarà premiato con il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassaor 2024.

Discorso analogo per quanto riguarda la Pizza Bit Competition, quest’anno alla sua seconda edizione: in questo caso il confronto tra i nove finalisti avverrà sulla più tradizionale delle pizze, ossia la margherita. Anche qui, in palio, ci sarà il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel resto del mondo.

Ricordiamo per di più che la fase delle semifinali ha visto l’ingresso in campo di alcuni partner e sponsor tecnici, tra cui RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dei due eventi, che accompagnerà le finalissime con un DJ Set; e ancora Zanoli Forni, Moretti Forni e CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

C’è ancora un cavillo da sistemare, che ai nostri lettori più attenti non sarà sfuggito – abbiamo, non a caso, parlato di “cornice creata ad hoc”. Il 9 settembre, in concomitanza con le finali di Pizza Bit e Pastry Bit Competition, si terrà infatti la prima edizione de La Festa dei Granai, evento pensato per celebrare il forte legame di Molino Dallagiovanna con il territorio e Gragnano Trebbiense in particolare.

Occhi puntati sugli agricoltori locali: al migliore di loro, che ha saputo distinguersi nella produzione di determinate categorie di grano, andrà il premio Chicco d’Oro; mentre gli ospiti della festa potranno conoscere da vicino la realtà piacentina e assaggiare i piatti tipici del territorio tra cui la torta Spisigona, un dolce a base di farina, burro, uova e zucchero a cui il Comune di Gragnano Trebbiense nel 2015 ha attribuito il marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

Chiudiamo con l’ultima serie di norme operative – l’elenco completo dei finalisti di Pastry Bit Competition, nell’ordine in cui gareggeranno:

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma (RM)

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza (VI)

Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (RA)

Luca Borgioli della pasticceria “Gabardina” di Montemurlo (PO)

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA)

Serena Nardelli della “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA)

Gabriele Giambastiani pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari (CA)

Dalila Capretta pasticcera del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE)

Salvatore Catapano pasticcere presso “Casa Celestino” di Sant’Angelo d’Ischia (NA)

Di seguito, invece, l’elenco dei finalisti di Pizza Bit Competition nell’ordine di gara: