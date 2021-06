Pizza con cicale: l’idea di un ristorante dell’Ohio

Un ristorante dell’Ohio, negli Stati Uniti, il “The Pizza Bandit”, ha appena provato una speciale pizza a base di cicale. E quando diciamo cicale intendiamo insetti veri, anche se ormai la cosa non è che ci sconvolga più di tanto, a dire il vero. Però fa comunque effetto trovarsi una bella pizza condita con animalettini neri in mezzo alla mozzarella.

Gli insetti scelti per la pizza sono cicale tailandesi (che vanno a concludere un condimento fatto di salsa miso, mozzarella, provolone, funghi, cavolo, cipolla verde, mango, coriandolo e salsa piccante tailandese), e infatti la creazione si chiama “Spicy Thai Cicada Pie”. La pizza con le cicale sopra, postata su Facebook con successo, non è in vendita.

“Non siamo nemmeno sicuri di poterla vendere legalmente”, ammettono dalla pizzeria americana. In realtà le cicale non sono tossiche, e la raccomandazione della US Food and Drug Administration è quella di non mangiarle se si è allergici ai frutti di mare, visto che “”Questi insetti condividono una relazione familiare con gamberetti e aragoste”.

Per ora comunque il locale si è limitato a trasmettere in live streaming un panel di degustazione di chi ha provato la pizza. Le opinioni del panel sono state altalenanti, tra chi ha trovato “assolutamente deliziosa” la creazione e chi invece non è riuscito a vincere la perplessità.

[Fonte: CNN]