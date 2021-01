Pizza e Netflix: 500 dollari per guardare la tv e mangiare cibo d’asporto

Un compenso di 500 dollari per rimanere a casa seduti sul divano, ingozzandosi di pizza a domicilio e guardando serie tv su Netflix. Insomma, c’è qualcuno che vi paga per fare quello che in molti avete fatto più o meno tutti i giorni durante il lockdown, e che comunque continuate a fare nel vostro tempo libero. Niente male, no?

L’idea è di Bonus Finder, un sito web americano di scommesse e gioco d’azzardo, che ha lanciato un annuncio per trovare un “binge watcher professionista”.

Se pensate che sia un modo (riuscitissimo) per farsi pubblicità online, siete proprio sulla strada sbagliata, malpensanti che non siete altro.

In realtà l’azienda è “a caccia del candidato perfetto che li informi dei migliori spettacoli di Netflix e della migliore pizza da asporto per aiutare tutti a superare questi tempi turbolenti”. L’annuncio è completato da ulteriori dettagli sulle serie tv da guardare e sui criteri di valutazione da assegnare a pizza e telefilm, e si conclude con un form da compilare per candidarsi al posto di “binge watcher professionista”.

E a noi, improvvisamente, è chiara una cosa: se hai 500 dollari da spendere in pubblicità, prova a offrire a qualcuno di starsene sul divano a guardare Netflix.