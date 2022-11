Pizza e videogiochi: a Milano BIGA fa una pizza speciale per il nuovo NieR:Automata

BIGA Milano e Garage Pizza, per il lancio del videogioco NieR:Automata - The End of YohRa Edition - , sfornano una pizza speciale con ingredienti giapponesi: NieR ver. 2B.

di Dissapore 11 Novembre 2022

In collaborazione con Plaion Pictures Italia.

Pizza e videogiochi possono sembrare due mondi lontani, ma trovano un terreno comune nella passione e nella bellezza: come in occasione di questa collaborazione tra Plaion Pictures Italia e la pizzeria BIGA di Milano, grazie ai buoni uffici di Garage Pizza. Per il lancio del nuovo NieR:Automata, The End of YohRa Edition, dal 6 ottobre su Nintendo Switch, la pizzeria ha ideato una pizza speciale.

Speciale a partire dal nome, chiaramente ispirato alla nuova puntata della saga NieR: NieR ver. 2B. Una pizza che sarà disponibile per oltre un mese nel menu della pizzeria BIGA: una pizza speciale a tempo, quindi affrettatevi ad andare in pizzeria. Oppure ordinatela a casa comodamente con i servizi di consegna delle piattaforme Uber Eats, Deliveroo e Glovo. In più, dal 18 novembre 2022, la pizza da asporto o da delivery sarà inserita in un cartone altrettanto speciale, brandizzato e in edizione limitata.

La pizza NieR ver. 2B

Ma com’è fatta questa pizza NieR ver. 2B? La vedete, ma ve la spieghiamo: crema al carbone vegetale, stracciatella, alga wakame marinata al miso, ventresca di tonno in carpaccio, riso alla curcuma liofilizzato, salsa sriracha, sesamo verde tostato e cipolla croccante fritta. Provatela e fateci sapere cosa ne pensate, e fateci vedere le vostre foto usando gli hashtag #PizzaNieR #NieRAutomata e taggando su Instagram PLAION Italia, NieRGamer e @TanzenVsPizza.

Non è la prima volta che Garage pizza fa incontrare pizza e videogame: l’anno scorso in occasione del lancio di Nier Replicant ver.1.22474487139… per PC, PlayStation 4 e Xbox One, una pizza speciale fu creata in collaborazione con la pizzeria Cocciuto, sempre a Milano: dietro c’era però sempre Simone Nicolosi, passato dal lavoro con Cocciuto all’ideazione di BIGA. Allora gli ingredienti, sempre ispirati al Giappone, erano ricotta di soia fatta in casa, controfiletto di wagyu in carpaccio laccato con una salsa di miso fermentato, aceto di riso e salsa di soia, con cipollotto fresco Negi, e cips di alga Nori croccante. La pizza si chiamava NieR ver. Emil.