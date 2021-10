Pizza fatta in casa: chi ha vinto Lievitamente 2021, il primo festival dedicato

di Dissapore 20 Ottobre 2021

Inclusività: questo il leit motiv di Lievitamente 2021, il primo festival dedicato alla pizza fatta in casa, organizzato da Garage Pizza, che si è concluso lo scorso 2 ottobre con un grande evento Circolo Rari Nantes di Napoli, dove gli amatori, protagonisti assoluti del contest digitale, si sono incontrati dal vivo.

Un migliaio le pizze proposte durante Lievitamente, a prescindere dal livello di esperienza, pratica e bravura degli appassionati e al netto, anche, dell’equipaggiamento utilizzato, del forno e della tipologia di pizza sulla quale gli appassionati si sono applicati. Così, il contest ha dato via a una nuova community, capace di aggregare le conoscenze dei pizzaioli casalinghi sparse in giro per la rete, nonché a contenuti editoriali sulla pizza casalinga e, non ultimo, a una la finale per decretare il vincitore.

Anzi, i vincitori, suddivisi in base alle categorie di pizza nelle quali si sono cimentati:

Silvia de Monaco – Vincitrice categoria Pizza Verace

Simona della Valle – Vincitrice categoria Pizza Creativa

Lorenzo Matrisciano – Vincitore categoria Pizza Contemporanea

Lorenzo Del Prete – Vincitore categoria Pizza in Teglia

A giudicare, gli Youtuber Gigio Attanasio, Vincenzo Viscusi e Antonio Malati di Pizza.

A supportare il festival e la sua macchina organizzativa cinque partner d’eccezione: Kenwood, Molino Vigevano, Moodique, Fior D’Agerola e Ooni.