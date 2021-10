Pizza Hut: il cornicione farcito compie 25 anni

Per festeggiare il quarto di secolo della crosta farcita, in Medio Oriente la pizza di Pizza Hut verrà servita, per la prima volta, con il cornicione farcito di kebab di pollo o di aglio.

di Marco Locatelli 18 Ottobre 2021

Il cornicione ripieno delle pizze di Pizza Hut celebra 25 anni dalla sua creazione. La popolare catena di pizzerie festeggia questo traguardo con una campagna mondiale che verrà celebrata in Medio Oriente.

In Medio Oriente, infatti, la pizza di Pizza Hut verrà servita, per la prima volta, con una crosta ripiena di kebab di pollo e, in alternativa, con cornicione ripieno all’aglio (opzione per vegetariani).

“Non stiamo solo celebrando i 25 anni di realizzazione di questo concept, ma usiamo questo momento per riconoscere come un’idea può avviare un movimento e come quel movimento – con la semplice premessa di mangiare la pizza al contrario – a suo modo ha unito il mondo ” ha spiegato Beverley D’ Cruz, chief brand officer di Pizza Hut META.

“È la nostra attenzione al consumatore che ha portato la nuova crosta di kebab di pollo e aglio in Medio Oriente”, ha affermato Phil Cusack, direttore dell’innovazione alimentare a Pizza Hut META. “Questi sapori sono ispirati alle tendenze locali, per offrire un’esperienza di crosta ripiena”.