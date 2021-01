Pizza: il cibo più cercato su Google, nel mondo, per l’asporto

La pizza, si sa, è uno dei cibi d’asporto (e non) di maggior successo, e non stupisce se dalle ricerche Google risulta la più cercata al mondo fra i cibi take away.

A rendere l’idea del grande successo della pizza nelle ricerche del popolare motore di ricerca – soprattutto in questo momento storico con il boom di asporto e delivery – una mappa del mondo (vedi sotto) realizzata da MoneyBeach, società inglese di assicurazioni.

La pizza è quindi al numero uno su 100 popolari cibi d’asporto selezionati da MoneyBeach: il nostro orgoglio nazionale si è posizionata primo in ben 44 paesi.

Seconda piazza per il cibo cinese, il più cercato in 29 paesi, al terzo posto il sushi con 10 paesi dove primeggia nelle ricerche web su Google. E la pizza è al primo posto nel mondo, non poteva che accadere anche se si restringe il campo al solo continente europeo. Curioso il caso della Turchia, dove il cibo d’asporto più ricercato è sempre italiano, ma si tratta della pasta e non della pizza.

Ecco la classifica dei più cercati

1. Pizza 44

2. Cinese 29

3. Sushi 10

4. Fish and Chips 6

5. Pollo fritto 5

6. Indiano 4

7. Coreano 3

8. Tailandese 2

Fonte: MoneyBeach.co.uk