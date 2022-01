Pizza, in Cambogia il primo locale zero waste

In Cambogia ha aperto Pizza 4P's, il primo locale realizzato interamente secondo le regole della filosofia zero waste.

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

Pizza green, che più green non si può, tanto che anche l’intera pizzeria è concepita secondo la filosofia zero waste, che elimina i rifiuti e riduce il più possibile l’impatto sull’ambiente. È il caso del nuovo Pizza 4P’s a Phnom Pehn, in Cambogia, costruito basandosi sul riutilizzo di materiali di scarto come plastica, vetro, metallo e legno.

L’opera (e sì, in questi casi il termine è adatto) è stata progettata dallo studio di Londra e Shanghai Red Design, che ha dimostrato di poter creare un’atmosfera accogliente e stilosa, che mischia la tradizione Khmer al minimalismo essenziale più moderno. Come accennato in apertura, gli arredi, i complementi dei tavoli e il bancone sono stati realizzati con plastica riciclata (tre tonnellate, per essere precisi) ottenuta grazie all’appoggio del collettivo Plastic People; mentre ciotole e bicchieri sono stati ottenuti con più di 200 bottiglie di vetro vuote.

L’intera struttura, invece, è stata realizzata con pali di metallo provenienti da demolizioni e legno di recupero: ogni avanzo è stato impiegato nell’ottica di un economia circolare, secondo il mantra di Pizza 4P’s – reduce, reuse, recycle. E lo stesso si riflette anche sul cibo, tanto che le spezie sono ottenute da polvere di grilli, mentre l’impasto avanzato viene utilizzato per alimentare i grilli stessi. Nel centro del locale, infine, non poteva mancare uno spazio dedicato alla raccolta differenziata che invita a separare con cura anche i resti di cibo.