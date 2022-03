Pizza, in USA è quella (vera) napoletana la più amata

di Marco Locatelli 24 Marzo 2022

Secondo uno studio commissionato da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) all’Istituto Americano di Neuroscienze negli Stati Uniti la pizza più amata è quella napoletana, quella vera.

Secondo questa ricerca, presentata a Las Vegas nell’ambito di Pizza Expo, la pizza napoletana supera la pizza “american style” (New York Style, Chicago Style, Detroit Style, California Style) per qualità, tradizione, sapore e viene considerato un prodotto più sano.

“Una bella soddisfazione per chi, come noi, da anni promuove e divulga la verace in ogni angolo del mondo – spiega Antonio Pace, Presidente AVPN – e che giunge in un momento terribile come quello che stiamo vivendo, un periodo dove, più di sempre, è fondamentale aprire le frontiere e cercare di vivere esperienze comuni. E che non a caso vede AVPN impegnata, proprio nel mese di marzo, in una serie di importanti appuntamenti”.

E pensare che pochi mesi fa il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis dichiarò, in una intervista a La Repubblica, di non apprezzare la pizza napoletana.