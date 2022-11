Pizza Napoletana: l’UE elimina dai menu quella che non rispetta il disciplinare di produzione

Lo dice l'UE: via dai menu quella Pizza Napoletana che non rispetta il disciplinare di produzione. E vale per tutti.

di Manuela Chimera 30 Novembre 2022

La Pizza Napoletana Stg verrà ulteriormente protetta. In pratica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione UE 2022/2313, voluto dall’Italia e che prevede di eliminare dai menu di ristoranti, pizzerie e bar la dicitura di “pizza napoletana” per quei prodotti che non rispettano le regole presenti nel disciplinare di produzione per quanto concerna ingredienti, cottura e preparazione.

La pizza napoletana deve essere fatta come disciplinare comanda

A dare la notizia è stata Coldiretti. Il nome di Pizza Napoletana potrà essere usato nei menu dei ristoranti e pizzerie dell’UE o sulle confezioni sono se saranno garantire diverse caratteristiche normate dal disciplinare:

la pasta dovrà essere lievitata per tot ore minime

la pasta dovrà poi essere stata stesa a mano

bisogna rispettare le diverse modalità di farcitura

la cottura deve avvenire solo ed esclusivamente in forno a legna con temperatura di 485 C (un paio di anni fa alcune associazioni del settore si erano accapigliate per l’uso di un forno elettrico)

il cornicione deve essere alto 1-2 cm

deve essere alto 1-2 cm deve essere presente parere favorevole di controllo da parte di un ente terzo di certificazione

le materie prime devono provenire solo dall’Italia (fra gli ingredienti nostrani figurano l’olio extravergine d’oliva, il basilico fresco, la Mozzarella tradizionalte Stg, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, i pomodori pelati e/o i pomodorini freschi)

Nel caso in cui la presunta “Pizza Napoletana” non soddisfi i rigidi criteri del disciplinare di produzione, ecco che la sua presenza nel menu verrà considerata alla stregua di un illecito che dovrà essere sanzionato in base a quanto verrà stabilito dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi (ICQRF). Si sta, infatti, ancora lavorando alla questione “sanzioni”.

Questo nuovo regolamento sarà attivo dal 18 dicembre e vuole essere un modo per tutelare il Made in Italy. Il tutto avviene anche quando si celebra il quinto anno da quando l’arte del pizzaiuolo napoletano è diventata patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco (più precisamente, l’iscrizione in questo elenco è avventua il 6 dicembre 2017).

Coldiretti ha poi fornito qualche dato: il fatturato in Italia supera i 15 miliardi di euro. Il che ci sta visto che, ogni giorno, qui da noi vengono sfornate qualcosa come 8 milioni di pizze, usando 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio d’oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro.

Ah, se vuoi provare a riprodurre in casa la vera pizza napoletana, qui trovi alcuni errori da non fare. Ma non temere: se il cornicione non ti verrà alto, nessuno verrà a controllarti a casa tua.