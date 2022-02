Pizza pronta in due minuti: ecco il nuovo distributore automatico di Aldi

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

Ve lo ricordate il Mr.Go di Roma, il fantomatico distributore automatico che prometteva una pizza di qualità in formato espresso? Ecco, Aldi ha appena creato il fratello più veloce, al momento (fortunatamente?) confinato nell’Aldi Corner Store di Sydney. La promessa è molto simile: una pizza “deliziosa”, disponibile con due topping, preparata dalle sapienti mani meccaniche del distributore in appena due minuti.

Pizzabot – effettivamente non poteva che chiamarsi così – è anche dotato di una vetrata frontale che permette ai clienti di ammirare la preparazione della pizza richiesta. Come funziona, chiedete voi? È semplice: le basi, preparate a mano, sono parzialmente cotte e condite con gli ingredienti locali; e vengono poi raffreddate con un termoregolatore di precisione in modo che siano pronte per essere cotte su ordinazione in pochi minuti. “Utilizziamo gli ingredienti più freschi e di altissima qualità, tra cui mozzarella di bufala, basilico fresco, salame gourmet e pasta lievitata di 48 ore”, ha affermato Matt Lipski, fondatore e amministratore delegato di Pizzabot. “Il nostro forno personalizzato, che raggiunge temperature elevate come un forno a legna con precisione digitale, garantisce la perfetta croccantezza, gusto e aspetto di ogni fetta, ogni volta”. Mah, sarà. Al momento, come anticipato, Pizzabot è apparso solamente in un punto vendita di Sydney, e non sembrano esserci piani per lanciarlo in altri negozi dell’Australia.