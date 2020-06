Pizza senza distanze di sicurezza per Giuseppe Conte: la bufala fa il giro del web

Una foto di Giuseppe Conte che mangia la pizza in mezzo alla gente, senza alcuna distanza di sicurezza, sta girando sul web: si tratta di una bufala, dal momento che l’immagine non è stata scattata a Villa Pamphili.

In molti avevano attribuito la foto agli Stati Generali che hanno visto impegnato in questi giorni il premier Giuseppe Conte nella storica residenza romana.

Il post Facebook che accusava Conte di non rispettare le disposizioni vigenti e contestualizzava erroneamente la foto nelle riunioni politiche degli Stati Generali ha infatti fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo likes e indignazione un po’ ovunque.

Eppure, come spesso succede, si tratta di una foto vecchia, ricontestualizzata ad arte. L’immagine infatti ritrae sì Giuseppe Conte intento a mangiare un pezzo di pizza, ma è stata scattata non a Villa Pamphilii in questi giorni, bensì alla fiera TuttoFood a Milano, a maggio 2019.

Di più, non si tratta neanche di una fotografia, ma di un frame di un video che è facilmente reperibile (per chiunque sia scettico e voglia controllare di persona) su Youtube. Un anno fa, dunque, quando le disposizioni sul Coronavirus erano quanto di più lontano chiunque di noi si poteva immaginare.

[Fonte: Bufale.net]