Pizza, si sceglie la ricetta per Procida Capitale della Cultura

È stato indetto un concorso per determinare la pizza che, nel corso del 2022, rappresenterà Procida in quanto Capitale della Cultura.

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

Una pizza per rappresentare Procida, che nel 2022 sarà Capitale della Cultura: l’iniziativa arriva dall’Associazione pizzaiuoli napoletani (APN), e si propone di analizzare le ricette proposte dai professionisti di tutto il mondo per individuare la più adatta a questo evento.

Si tratta agli effetti di una gara della creatività all’insegna del gusto: compito dei giudici sarà scegliere una ventina di ricette tra quelle proposte, tutte fatte con le materie prime a cui i pizzaioli in ‘gara’ sono più legati o che trovano più adatte, e infine eleggere il vincitore. Una prima ricetta con la scorza di limone procidano, studiata da Vincenzo Capuano, è già stata presentata in un convegno al Rione Terra di Pozzuoli, dove per altro è anche stata raccontata l’iniziativa. Alla tavola rotonda erano presenti l’ assessore al Turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola, il Direttore Generale dell’Istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, il giornalista Luciano Pignataro, l’ imprenditore Carmine Caputo, ed il preside dell’Istituto alberghiero Filippo Monaco.

“La pizza è il primo elemento, e forse il più forte, capace di veicolare il nostro patrimonio culturale nel mondo”, ha dichiarato nel corso del convegno il presidente dell’APN Sergio Miccù.