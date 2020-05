Pizza: Simone Padoan ora consegna in tutta Italia

Un delivery di pizza in tutta Italia: l’idea è di Simone Padoan, pizzaiolo veronese tra i nomi più noti del settore. Da oggi, la pizza i prodotti del suo Tigli Lab sono disponibili in tutta Italia nel giro di 48 ore dall’ordine, da effettuarsi sul nuovo ecommerce del locale.

“I Tigli a casa” è un progetto su larga scala, che prova a fare un salto in più rispetto ai servizi a domicilio locali: qui la pizza viene consegnata ovunque su scala nazionale, con temperatura controllata. Parola di Simone Padoan: “abbiamo analizzato e testato molte soluzioni per trovare quella giusta per il nostro prodotto che necessita di particolare cura e di temperature sempre controllate”.

Ogni pizza arriva a casa del cliente con le istruzioni per la cottura e la farcitura, ma ai Tigli fanno sapere che stanno già lavorando per un “upgrade” che include QR Code e video tutorial per poter meglio raccontare anche la scelta dell’ingrediente, l’aromatizazione della base, il perché di ogni scelta.

Quasi tutte le creazioni disponibili per l’acquisto sono a disposizione anche nella modalità “in ufficio”, in un packaging e un orario (dal lunedì al venerdì, nella tarda mattinata) pensato per chi deve pranzare davanti al computer. “Per I Tigli in Ufficio abbiamo scelto di proporre una pizza “cicchetto” – spiega Padoan – ovvero di dimensioni più ridotte e tagliata in 4 spicchi. La abbiniamo a una insalatina fresca di stagione, per non appesantire chi poi deve tornare al lavoro. A questo non facciamo però mancare una dolce coccola finale, un piccolo prodotto del nostro Lab”.