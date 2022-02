Pizza surgelata, Roncadin chiude il 2021 con una crescita del 6%

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Il 2021 è stato (nuovamente) un anno di lunghe chiusure e quarantene passate in casa: vuoi non concederti una pizza surgelata di alta qualità, come se si fosse al ristorante? Si spiega dunque la crescita di Roncadin, azienda di Meduno specializzata in questo settore che chiude il bilancio dello scorso anno con 148,5 milioni di euro di fatturato, equivalenti a una crescita del 6%.

E le buone notizie coinvolgono anche il capitolo delle opportunità lavorative: nel 2021, infatti, Roncadin ha assunto 88 nuovi impiegati, raggiungendo a fine anno un organico complessivo di 779 unità (nel 2018 erano 465). L’amministratore delegato Dario Roncadin, nel frattempo, continua a rivolgersi al futuro con grande ottimismo: “Con 100 milioni di pezzi prodotti in un anno siamo al massimo della capacità produttiva ma l’obiettivo è crescere ancora” ha commentato. “Al momento però dobbiamo fare i conti con una situazione congiunturale difficile, data dai rincari dell’energia e delle materie prime, che hanno fatto crescere i costi di produzione del 15%”.