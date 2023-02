Pizza: TikToker inglese vola fino a Milano per mangiarla. E spende meno che a Londra, volo incluso

di Manuela Chimera 2 Febbraio 2023

Quanto mai potrà costare mangiare una pizza a Londra? A quanto pare tanto visto che un TikToker ha deciso di lanciarsi in un singolare esperimento. In pratica è volato da Londra a Milano per mangiare una pizza e capire se così facendo, considerando anche il prezzo del volo, avrebbe speso di meno a Milano che non a Londra. E così è stato.

Pizza, ma quanto costi a Londra?

Il TikToker inglese in questione si chiama Callum Ryan. Molto noto per altri suoi esperimenti del genere, ha voluto dimostrare questa volta che Londra è molto più cara di Milano. In pratica Callum ha comprato un biglietto aereo per un volo da Londra a Milano (ok, dove ha trovato un biglietto che costasse così poco?), è partito da Londra, è atterrato a Milano ed è andato a mangiare una pizza in pizzeria.

Ovviamente è stato molto oculato nelle spese ed ecco che ha confermato quello che sospettava: Milano è meno cara di Londra. Callum ha mostrato uno scontrino di quanto costi mangiare una pizza normale a Londra: circa 20 sterline, quasi 26 euro.

Poi ha mostrato lo scontrino di Milano: qui ha pagato la pizza 15,50 euro. Quindi missione riuscita: ha speso di meno a Milano. Il paragone è stato fatto fra una normale pizzeria milanese e un locale della catena Domino’s.

Il video è diventato rapidamente virale. Callum ha spiegato di aver solo voluto dimostrare a tutti che Londra, la città in cui vive, è ormai molto più cara di Milano. E che spostarsi da Londra a Milano per mangiare una pizza conviene visto che spendi di meno.

Certo, questo senza contare il biglietto aereo (perché, ad essere onesti, continuo a non capacitarmi di come abbia potuto spendere così poco per il volo) e la perdita di tempo per volare da Londra a Milano (non tanto la durata del viaggio in sé che è veramente breve, quando per tutta la questione del check-in e affini che ti portano via tempo).

Comunque sia, siete avvisati: se andate a Londra a mangiare una pizza, preparatevi a pagare un po’ di più rispetto a quanto pagate a Milano. O molto di più, dipende anche dalla pizzeria prescelta.

Questa storia, non so perché, mi fa venire in mente quella dei ricchi nigeriani che, nel 2019, avevano preso l’abitudine di ordinare la pizza a Londra, facendosela poi recapitare in Nigeria dalla British Airways. La moda non era, però, piaciuta molto al governo nigeriano che stava cercando, invece, di ridurre le importazioni per fare in modo che i cittadini nigeriani investissero di più nell’economia locale e non in quella estera.

Questo è il video di TikTok di cui abbiamo parlato: