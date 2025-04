PizzaCon 2025 torna a Napoli: vi raccontiamo le pizzerie presenti

Quando? Dal 1 al 4 maggio. Dove? Presso gli spazi del COMICON Napoli, come di consueto. Cosa? Il PizzaCon, ovviamente: il corner ideato insieme a Garage Pizza e Dissapore e dedicato al lievitato discoidale per eccellenza.

La protagonista, l’avrete intuito, rimane lei: la pizza da intendersi come elemento pop di condivisione, di aggregazione, di socialità. La selezione di questa quarta edizione comprenderà nove pizzerie in tutto, con la conferma di una postazione Senza Glutine e la possibilità inedita, grazie a una partnership con Lactosolution, di richiedere una compressa enzimatica per gli intolleranti al lattosio.

Il menu segue l’antica legge del “squadra che vince non si cambia”: ogni pizzeria presente offrirà una Margherita in formato portafoglio e una Pizza Speciale ideata appositamente per l’occasione. Ma bando alle ciance: diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sulle pizzerie presenti al PizzaCon 2025!4

L’elenco delle pizzerie (e delle Pizze Speciali)

Nove, come accennato in apertura, le insegne in rassegna; con alcune di queste che festeggeranno il COMICON inserendo nel proprio menu in sede una pizza dedicata all’evento. Di seguito l’elenco:

Pizzeria Antonio Sorbillo

Pizza Margherita (SENZA GLUTINE)

Fiordilatte (in alternativa Mozzarella di Bufala Senza Lattosio), Pomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON (SENZA GLUTINE)

Passata di Pomodoro Datterino condita con Olio, Aglio e Basilico, Fiordilatte (in alternativa Mozzarella di Bufala Senza Lattosio), pesto di basilico.

Diametro 3.0

Pizza Margherita

Pomodoro San Marzano, Fiordilatte di Agerola, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Provola di Agerola, Bacon, Salsiccia a punta di coltello, Cheddar, Olio Evo

Pizzeria Da Nino Pannella

Pizza Margherita

Fiordilatte, Pomodoro San Marzano, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Salsiccia Sbriciolata, Patata schiacciata aromatizzata rosmarino e salvia, Fiordilatte, Maionese al pepe nero

ImpastoVivo

Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro San Marzano, Formaggio, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Provola di Agerola, Mortadella a cubetti, Pesto di Pistacchio, Olio Evo

Pizzerie Errico Porzio

Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Fiordilatte di Agerola, Crema di Nerano, Pecorino, Olio Evo

-Retro Teatro Mediterraneo-

Pizzeria Salvo

Pizza Margherita

Fiordilatte, Pomodori Pelati San Marzano, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Bianca con Patate cotte sotto cenere e condite con olio al limone, Erba cipollina, Salvia, Menta, Fiordilatte, Porchetta di Maiale homemade, Basilico, Olio Evo

PiGreco

Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro San Marzano, Formaggio, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Pulled Pork, Patate al forno aromatizzate, Fiordilatte, Formaggio, Fonduta di Cheddar, Olio Evo, Basilico

Fresco – Trattoria e Pizzeria

Pizza Margherita

Fiordilatte, Podomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Fiordilatte, Würstel, Patate al forno, Grana, Pecorino Romano DOP, Olio Evo

Basta Enzo Bastelli

Pizza Margherita

Fiordilatte, Pomodoro San Marzano, Pecorino, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Peperoncini in doppia consistenza, Stracotto di manzo, Pomodorini confit, Provola, Scaglie di Parmigiano Reggiano