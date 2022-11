Pizzadagiù: la nuova idea di Casa Surace

di Manuela 1 Novembre 2022

Casa Surace ci svela la sua ricetta per fare la pizza. Dai creator campani, infatti, arriva la Pizzadagiù, figlia ideale di quel “pacco da giù” protagonista assoluto di tanti loro video. Tutto nasce da un’idea di Daniele Pugliese, Simone Petrella e Alessio Strazzullo.

Trovandosi in una pizzeria molto lontana da Napoli, ma far, far away, tipo 800 km, essendo indecisi su quale tipo di pizza ordinare, hanno iniziato a scherzare elencando gli ingredienti del Sud che avrebbe voluto trovare sulla loro pizza ideale. Insomma, una pizza “da giù”.

E da qui è nata l’idea di una nuova ricetta. Il primo ingrediente da preparare è il ragù, con otto ore di cottura, profumo che non manca mai nelle case del Sud, soprattutto la domenica. Anche se, come qualcuno gli ha fatto notare nei Commenti, con quanto costa il gas adesso, forse è meglio farlo “pippiare” un po’ di meno, soprattutto se sei uno studente fuorisede.

Poi bisogna preparare la base, ovviamente fritta. Dopo aver tolto l’olio in eccesso, ecco che bisogna mettere il formaggio, più precisamente il caciocavallo, uno dei prodotti locali più amati. A guarnire il tutto ci vanno poi due foglie di basilico. La Pizzagiù può essere preparata in tre versioni:

classica

temeraria (con un pezzo di carne sopra)

vegetariana (niente ragù, solo sugo senza carne e caciocavallo)

La ricetta di questa pizza è canon: ha ottenuto l’ok dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, il che vuol dire che Pizzadagiù ha ricevuto il titolo di Vera Pizza Napoletana. Diverse pizzerie l’hanno già inserita nel loro menù: qualsiasi pizzaiolo può usare questa ricetta e può anche modificarla dandole il suo tocco personale, a patto di seguire le linee guida del video tutorial di Casa Surace.

Ecco il video di Facebook dove trovate la ricetta completa: