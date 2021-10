PizzAut apre il secondo ristorante nell’ex area Philips di Monza

di Marco Locatelli 19 Ottobre 2021

Lo scorso agosto l’annuncio di un secondo ristorante PizzAut a Monza nel 2022, e ora c’è anche una location: l’ex area Philips di Monza, dove avrà sede anche l’Aut Academy.

Ad annunciarlo il proprietario dell’area Gianmaria Bellazzi. Una zona già molto conosciuta da brianzoli e monzesi quella dell’ex area Philips, in particolar modo da quando è stata convertita in un grande centro vaccinale.

“Qui – racconta a MBNews Nico Acampora – avremo a nostra disposizione uno spazio di circa 1300mq: il nuovo ristorante sorgerà laddove un tempo c’era la mensa aziendale. Naturalmente dovranno essere effettuati importanti lavori di ristrutturazione, mirati alla creazione di spazi funzionali per i nostri ragazzi, così che possano lavorare in totale autonomia e sicurezza. Potremo permetterci di assumere oltre una ventina di ragazzi Aut e ospitare un numero davvero considerevole di clienti”.

Come già dichiarato, l’apertura dovrebbe essere fissata per fine 2022. E grazie all’importante a disposizione, prenderà posto anche l’Aut Academy come spiega Acampora: “Grazie al fatto che avremo la possibilità di creare cucine ad hoc di grandi dimensioni, nel medio termine ci permetteranno di portare a realizzazione anche un altro importante progetto, quello dell’Aut Accademy. Un luogo in cui insegnare ad altri ragazzi Aut il prezioso lavoro del pizzaiolo”.