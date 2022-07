PizzAut, dal Concertozzo degli Elio e le storie tese l’annuncio di una nuova apertura a Bergamo

di Luca Venturino 18 Luglio 2022

PizzAut si prepara a una nuova (probabile) apertura in quel di Bergamo: l’annuncio è giunto durante l’ultimo Concertozzo degli Elio e le storie tese, tenutosi per l’appunto nella città orobica. Si tratterebbe a tutti gli effetti del terzo punto vendita di questa particolare catena di locali dopo l’apertura del secondo a Monza ma, come i più attenti avranno senz’altro notato, ci riserviamo il privilegio di utilizzare il più possibile il condizionale: l’annuncio è di fatto stato accompagnato da forse e da un tono volutamente declinato verso la possibilità, e pertanto viene da pensare che peccheremmo di ottimismo nell’annunciare con piena sicurezza l’apertura della sede bergamasca.

Ciò che è certo è che di fatto PizzAut mira a espandersi ancora: se all’inaugurazione di AutAcademy, una scuola di formazione professionale per le persone autistiche, seguono le intenzioni annunciate di voler aprire nuovi locali non può che trattarsi di ottime notizie per l’idea partorita da Nico Acampora.

Durante il sopracitato Concertozzo è intervenuto anche Dante Belisari, figlio dello stesso Elio, che ha dedicato qualche parola alla sensibilizzazione verso gli autistici. “Sì, sono autistico, e ne vado fiero” ha annunciato dal palco. “Vi chiedo una cosa in particolare: per favore, rispettate tutte le persone autistiche! Grazie”. Elio e la sua famiglia sono infatti sostenitori di PizzAut: nel corso del concerto si è poi esibito anche Andrea, un ragazzo che lavora come cameriere a PizzAut, che da nove mesi sta imparando a suonare il violino.