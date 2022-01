Pizzaut riceve messaggi d’odio dopo il sostegno all’hub vaccinale: “venduti”

di Valentina Dirindin 9 Gennaio 2022

Pizzaut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici, ha ricevuto diversi messaggi d’odio dopo il sostegno dato all’hub vaccinale di Monza. La colpa, per gli haters, era dunque quella di aver regalato 150 pizze ai medici e agli infermieri che lavorano per portare avanti la campagna vaccinale, proprio quella – dicono gli odiatori da tastiera – che causa l’autismo, simbolo dei dipendenti di Pizzaut.

Per questo i ragazzi – e soprattutto Nico Acampora, titolare del progetto milanese, si sono presi dei “venduti” al sistema. Ed è stato probabilmente l’epiteto meno cattivo ricevuto. “Volevamo dire grazie ai medici e agli infermieri per il loro prezioso lavoro”, aveva scritto sui social Nico Acampora raccontando le pizze consegnate in omaggio all’hub vaccinale. “E invece ci siamo emozionati come dei bambini quando loro hanno applaudito noi”. Poi, l’arrivo degli haters.

“L’Italia è un Paese strano, dove bisogna per forza odiare qualcuno, dove per sostenere le proprie idee si deve cercare un nemico da abbattere – ha scritto sui social Nico Acampora – Per questo motivo, probabilmente, sono diventato oggetto di interesse di alcuni cosiddetti No vax. Alcuni di loro, non tutti fortunatamente, solo una piccola parte aggressiva e ignorante, si è scatenata nei commenti su di me e su PizzAut. Sono diventato un delinquente, un venduto, un servo, una merda”. “Devo dirvi, cari odiatori da tastiera, che sono disponibile a confrontarmi con voi in qualsiasi momento, che sono disponibile a parlare di diritti e di doveri, che posso dialogare sui contenuti, sulle contraddizioni, che posso capire il timore di una compressione di diritti democratici…che sono disponibile ad accogliere qualsiasi vostra critica ed anche tutte le vostre offese personali…MA NON POSSO in nessun modo accogliere le offese ai ragazzi di PizzAut, loro non lo meritano”.