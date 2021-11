PizzAut vince l’Ambrogino d’oro: riceverà l’attestato il 7 dicembre

di Marco Locatelli 18 Novembre 2021

PizzAut, la pizzeria di Cassina de’ Pecchi (nel milanese) gestita da ragazzi autistici e guidata da Nico Acampora, riceverà l’Ambrogino d’oro il 7 dicembre, giorno del patrono della città di Milano.

Sono stati resi noti infatti in queste ore i nomi dei premiati. “Questa Benemerenza Civica è bellissima – ha scritto Nico Acampora su Facebook- perché rende visibili ragazzi autistici fino a ieri invisibili, riconosce l’impegno e le fatiche quotidiane delle famiglie, di tutte le famiglie e non solo quelle di PizzAut.

È un riconoscimento importante – prosegue Acampora – se ci aiuta a sensibilizzare le Istituzioni, sulla necessità di diagnosi precoci, di terapie gratuite e tempestive, sulla necessità di insegnanti di sostegno ed educatori qualificati e presenti fin dal primo giorno di scuola.

Non è quindi un riconoscimento a Nico Acampora, sarebbe per me immeritato, è un riconoscimento a tanti ragazzi troppo spesso dimenticati, a tanti volontari, a tante famiglie che ogni giorno lottano e si impegnano, e il riconoscimento ad un sogno che è diventato realtà, che è diventato speranza di un futuro che non c’era.

Ringrazio il Comune di Milano per questo riconoscimento e ringrazio il Consigliere Daniele Nahum che ha avanzato con coraggio e un pizzico di follia questa candidatura dopo aver assaggiato la bontà del progetto PizzAut, le qualità della nostra pizza e dei nostri ragazzi”