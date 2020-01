Cosa c’è di meglio di una calda e fumante pizza mentre si sta festeggiando l’ultimo dell’anno in piazza. A Times Square, uno dei crocevia più importanti di New York, il gestore di una pizzeria Domino’s ha pensato di vendere le pizze al doppio del prezzo: 30 dollari contro i circa 15 soliti. Scelta aspramente criticata su Twitter dal primo cittadino di New York, Bill de Blasio.

“Aumentare i prezzi alle persone che cercando di festeggiare? Di classe Domino’s. Chiedo scusa alle migliaia di persone che sono venute a Times Square ieri sera – continua il post, scritto l’1 gennaio 2020 – per festeggiare l’arrivo del 2020, sfruttate da questa catena”.

Jacking up your prices on people trying to celebrate the holidays? Classy, @dominos.

To the thousands who came to Times Square last night to ring in 2020, I’m sorry this corporate chain exploited you — stick it to them by patronizing one of our fantastic LOCAL pizzerias. pic.twitter.com/rO6I9oYIku

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 1, 2020