Pizze di Salvo del Grande Fratello in ritardo, la cliente non le paga

Salvatore "Salvo" Veneziano, ex partecipante del Grande Fratello, si sfoga sui social: "Io lo chiamo furto, quindi agirò di conseguenza".

di Marco Locatelli 3 Agosto 2021

Pizze che arrivano con mezz’ora di ritardo e la cliente decide di non pagarle. Non la prende bene però il titolare di una pizzeria di Cologno Monzese, Salvatore “Salvo” Veneziano, noto ai più per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e oggi imprenditore nella ristorazione.

L’ex gieffino annuncia sui social di voler denunciare il cliente “scroccone”, definendo l’accaduto come un vero e proprio “furto”.

“Per mezz’ora di ritardo – scrive Salvo sui social – su una consegna una signora si è rifiutata di pagare sette pizze per il valore di 37 euro. Naturalmente la mia dipendente al telefono cosa poteva fare? Il ragazzino delle consegne cosa poteva fare? Nulla di nulla. Quindi la signora si è presa le sette pizze senza pagare. Ma la gente lo capisce che siamo qui per lavorare? Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio. Sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi, sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno, ma così non ci sto! Io lo chiamo furto, quindi agirò di conseguenza”.