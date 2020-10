Pizzeria Berberè sbarca a Londra con un nuovo punto vendita

La celebre pizzeria Berberè, una delle catene italiane più note e apprezzate, sbarca anche a Londra con un nuovo locale.

Nuovo fino a un certo punto, in realtà: se l’insegna sarà per la prima volta “Berberè Londra”, la pizzeria nel vivace quartiere di Clapham a Londra era già da tempo al 50% dei fratelli Aloe, che hanno inaugurato il marchio di pizza italiana.

Radio Alice, la pizzeria in questione, era infatti stata inaugurata nel 2018 con una partenrship con alcuni soci inglesi: oggi però i proprietari di Berberè ne hanno acquistato il 100% delle quote, trasformandola nel loro ennesimo punto vendita, questa volta al di là della Manica. Rivisti gli interni in linea con il concept aziendale, rivista l’insegna, la pizza di Berberè ora è davvero pronta alla conquista di Londra.

Nella capitale inglese, la nuova pizzeria Berberè sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 22.00, dal venerdì alla domenica dalle 12.00 alle 22.00, e servirà dieci diversi tipi di pizze. In menu ci saranno le più semplici (Margherita, Marinara o Napoletana) e quelle nate da una sorta di fusion con i prodotti inglesi, come la Pizza con la salsiccia di Yorkshire o la Quattro formaggi con cheddar.

[Fonte: La Repubblica]