Pizzeria di Las Vegas celebra Mike Tyson con una statua gigante

di Valentina Dirindin 24 Ottobre 2021

Una pizzeria di Las Vegas ha deciso di celebrare il campione di boxe Mike Tyson in perfetto Vegas style, ovvero costruendogli una statua gigante da posizionare all’ingresso del locale.

D’altronde, la boxa ha da sempre ricoperto un ruolo di primo piano nella storia sportiva di Las Vegas, e Iron Mike, “The Baddest Man on the Planet”, ne è stato un grandissimo rappresentante, amatissimo nella città della perdizione americana. Tanto che qui il pugile campione del mondo ha preso la sua residenza, decidendo di stabilirsi proprio a Las Vegas per godersi la pensione guadagnata a suon di pugni.

Proprio per questo illustre concittadino la Mulberry Street Pizzeria, una pizzeria di Las Vegas, ha commissionato una statua gigante, che onora il pugile più famoso del mondo negli anni Ottanta e Novanta. Una riproduzione bronzea di Tyson in calzoncini d’ordinanza e guantoni, con i pugni appoggiati sui fianchi e i muscoli in bella vista attende ora i visitatori della pizzeria.

“Il proprietario e fondatore della Mulberry Street Pizzeria, Richie Palmer, è un appassionato fan della boxe e sentiva che Tyson fosse una figura importante nel mondo dello sport e per Las Vegas”, spiega un comunicato stampa diramato dalla pizzeria. E Mike Tyson non poteva non presenziare all’inaugurazione della statua a lui dedicata, con somma gioia dei proprietari della pizzeria. A questo punto, sarebbe stato divertente farla in una posa buffa, tipo mentre addentava un pezzo di pizza, in ricordo di quando il pugile – proprio a Las Vegas – durante un incontro aveva staccato un orecchio a morsi all’avversario Evander Holyfield.