Pizzerie: a Torino apre un altro locale della catena Pizzium, è il trentesimo in Italia

Pizzium, la catena di pizzerie in stile napoletano contemporaneo apre il suo quarto locale a Torino, trentesimo in tutta Italia.

di Dissapore 24 Maggio 2022

A Torino apre un’altra pizzeria della catena Pizzium, concept di pizza napoletana diffuso soprattutto al nord: è il quarto punto vendita in città, il trentesimo in tutta Italia.

Dal 21 maggio 2022 in via Duchessa Jolanda 8 la nuova pizzeria accoglie i torinesi con i suoi 113 coperti e un dehor di circa 36 posti: in menu pizze e altro, secondo la sua idea semplice ma efficace, che abbiamo avuto modo di descrivere proprio facendo la recensione di un altro Pizzium a Torino, il locale di via Tasso (praticamente Piazza 4 marzo; gli altri due sono in via Bava e Corso Matteotti). L’idea è quella di fare un impasto napoletano contemporaneo – disco sottile e leggero, cornicione pronunciato – e condirlo con le eccellenze locali di tutta Italia – infatti ogni pizza porta il nome di una regione italiana ed è realizzata con ingredienti e ricette (più o meno) di quella zona.

Il resto dell’offerta gastronomica prevede bruschette sfiziose, Panuozzum e dolci regionali che spaziano dal babà napoletano al cannolo siciliano. Pizzium è nato a Milano nel 2017 da un’idea di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini (il pizzaiolo) e Ilaria Puddu: in soli 5 anni e con una pandemia di mezzo è arrivato a quota 30 locali con 7 locali a Milano, Serravalle, Gallarate, Como, Seregno, Varese, Busto Arsizio, Brescia, 4 a Torino, 2 a Roma, Bologna, Parma, Piacenza, Cesano Maderno, Novara, Reggio Emilia, Firenze, Genova, Salerno e Napoli.

Come negli altri locali, anche in questa ultima apertura torinese l’ambiente è informale e ricercatamente casalingo: colori caldi, pavimenti in maiolica, sedie di legno e lampadari di stoffa. Inoltre, a sarà sempre disponibile l’offerta di O’Shop, la selezione di prodotti regionali IGP e DOP al dettaglio di PIZZIUM. Per ordinare a casa, Pizzium consegna tramite Glovo o direttamente su ordina.pizzium.com.