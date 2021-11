Pizzerie gourmet, i titolari fingevano di usare prodotti Dop: 13 denunce

I carabinieri per la Tutela Agroalimentare trovano irregolarità in 13 pizzerie gourmet. e denunciano i titolari per frode in commercio.

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

Fingevano di utilizzare prodotti Dop sottolineandoli con grande spavalderia nei menu, quando in realtà impiegavano ingredienti che di fatto non erano iscritti al circuito: è il caso di 13 titolari di altrettante note pizzerie gourmet, pizzicati dalle forze dell’ordine e denunciati per frode in commercio. E, naturalmente, agli imprenditori spettano anche sanzioni per un totale di 12 mila euro.

E così, dopo “Margherita” ecco “Margherita Due”, la nuova operazione dei carabinieri per la Tutela Agroalimentare eseguita sul territorio nazionale che mira a ispezionare questa tipologia di pizzerie sempre più affermate come locali di grande tendenza. Si tratta a tutti gli effetti di un problema diffuso, che spinge i più “furbetti” (per buona creanza evitiamo altri appellativi) a calpestare le regole pur di approfittare dell’aumento di popolarità di questo tipo di imprese.

Nel corso delle ispezioni è anche emerso che uno dei titolari utilizzava alimenti scaduti nella preparazione dei piatti, e pertanto è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive. Numerose anche le irregolarità sulla rintracciabilità, che hanno portato a un sequestro di 23 kg di prodotti agroalimentari vari e sanzioni per migliaia di euro.