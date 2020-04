Pizzerie: ho visto il pene di Pier Daniele Seu su Instagram, giuro

Il pizzaiolo Pier Daniele Seu, di Seu Pizza Illuminati a Roma, ha pubblicato una foto con il suo pene su Instagram che sbucava dalla vestaglia. Per errore, ovviamente. Un colpo da maestro, anzi da maestro pizzaiolo.

Elio e le storie sarebbero fieri di lui, in fondo in John Holmes cantava “Soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone: sì, perché il pene mi dà il pane“. Che nel contesto pizza è veramente comico.

Attonita, incredula, mi sono sentita in un universo parallelo e ho dovuto davvero guardare un pene… hem, bene.

Tu cuoque, Pier Daniele Seu, l’unico promosso a pieni voti da Dissapore con 5 su 5, dopo Uliassi – 3 Stelle Michelin. Nell’articolo appena suggerito lo abbiamo definito enfant prodige, ed è forse proprio la giovane età e la goliardia – nonché la sua meravigliosa tamarraggine – a tradirlo: troppa foga di partecipare ad una sorta di challenge su Instagram (#quarantenachallenge, il cui scopo è sostenere lo stare a casa, e le attività da casa. Sperando che la sua attività non sia quella di John Holmes), troppa fretta di pubblicare, decisamente poca attenzione ai dettagli. Se il pene può essere considerato un dettaglio.

Ecco, diciamo che se il suo menu e la sua arte han preso il massimo dei voti, non potremo dar la stessa pagella alla sua reazione all’epic fail: corre ai ripari togliendo la foto incriminata, dopo un’oretta buona, per poi ricaricarla in bianco e nero, con uno scarabocchio nero-tattico tracciato con paint, in corrispondenza del pene.

Ma noi ti vogliamo bene, Daniele, forse ancora di più dopo questo meraviglioso episodio, che ci ha davvero riportati alla vita, specialmente in questo periodo. Grazie.